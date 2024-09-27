Zayıflama yolunda yeşil çayın etkileri: Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi? Uzmanlar ne diyor?

DOĞANIN OZEMPIC'İ İDDİASI YERLİ DEĞİL

Yeşil çay, kilo kaybı ve genel sağlık için yüzyıllardır önerilen bir içecektir. TikTok ve sosyal medyada “doğanın Ozempic'i” olarak adlandırılması ise bilimsel olarak pek de geçerli görünmüyor. Yeşil çay, GLP-1 hormonu üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu etkinin kilo kaybına önemli bir katkı sağladığına dair net bir kanıt yoktur.