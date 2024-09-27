New York'ta binlerce kişi İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de yapacağı konuşmasını Filistin destekçileri ve savaş karşıtları New York'ta protesto etti. Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedeler sonucu çok sayıda kişi tutuklandı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devam ettiği ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
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Netanyahu, dün Manhattan bölgesinde kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.
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New York Polis Departmanı (NYPD), Netanyahu'nun kaldığı otele göstericilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla üst düzeyde güvenlik önlemleri aldı.
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Polis Manhattan'daki birçok sokağı trafiğe kapatırken, Grand Central tren istasyonundan yürüyüşe başlayan göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi.
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Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbede sonucu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da yer aldığı gösteride protestocular, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.
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Protestoların ardından Netanyahu'nun bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.