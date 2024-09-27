UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuk ettikleri rakiplerini yenmeyi başarırken Beşiktaş, Ajax deplasmanında farklı bir yenilgi aldı. 3'te 2 sonrası gözler ülke puanına çevrildi.

Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.