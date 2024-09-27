Elektrikli metrobüs geliyor

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Metrobüs hattında yapılan test sürüşüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

İBB, bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca 420 yolcu kapasiteli elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

ELEKTRİKLİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ * Elektrikli, bataryalı, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. * Yolcu taşıma kapasitesi 420 kişi (Metrobüste, kapasitesi en fazla olan aracımızdan yüzde 50 daha fazlası).

* Araç başına 100.000 km'de ortalama 2.500.000 TL yakıt tasarrufu sağlıyor. REKLAM * 6 aksında, sağ ve sol tekerlerinde olmak üzere, 12 elektrikli tahrik motoru mevcut (Araç 8 akslıdır) * Çift yönlü sürüş imkanı (Dönüş noktalarına gitmeden yolcunun yoğun olduğu duraklar sarasında çalıştırılma imkanı sunuyor)

* Esnek ve rahat sürüş imkanı: Kamera, lidar ve hassas konumlandırma sistemlerini barındıran otonom sürüş teknolojileri mevcut. * Aracın dönüş yarıçapı 15 m, filomuzdaki mevcut araçlarımızdan dönüş yarıçapı en fazla olanın değeri 12.5 metre. * 360 derece panoramik görüntü alabilme özelliği bulunmakta (Sürücünün araç üzerindeki her noktada görsel kontrolü mevcut)

* Araç başına 300 ton CO2 emisyonu engellenecek. * Test aracının menzili yaklaşık 80 km. Modüler batarya yapısı sayesinde daha uzun menzil için daha fazla batarya eklenebilir. * 800 kW güçte 20 dakika şarjla ortalama 50 km menzil yapabilir.