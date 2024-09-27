Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Elektrikli metrobüs geliyor | Son dakika haberleri

        Elektrikli metrobüs geliyor

        Her gün 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattına elektrikli araçlar geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsün test sürüşüne başladı. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 27.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli metrobüs geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Metrobüs hattında yapılan test sürüşüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

        İBB, bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor. Ayrıca 420 yolcu kapasiteli elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

        ELEKTRİKLİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ

        * Elektrikli, bataryalı, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu.

        * Yolcu taşıma kapasitesi 420 kişi (Metrobüste, kapasitesi en fazla olan aracımızdan yüzde 50 daha fazlası).

        * Araç başına 100.000 km'de ortalama 2.500.000 TL yakıt tasarrufu sağlıyor.

        REKLAM

        * 6 aksında, sağ ve sol tekerlerinde olmak üzere, 12 elektrikli tahrik motoru mevcut (Araç 8 akslıdır)

        * Çift yönlü sürüş imkanı (Dönüş noktalarına gitmeden yolcunun yoğun olduğu duraklar sarasında çalıştırılma imkanı sunuyor)

        * Esnek ve rahat sürüş imkanı: Kamera, lidar ve hassas konumlandırma sistemlerini barındıran otonom sürüş teknolojileri mevcut.

        * Aracın dönüş yarıçapı 15 m, filomuzdaki mevcut araçlarımızdan dönüş yarıçapı en fazla olanın değeri 12.5 metre.

        * 360 derece panoramik görüntü alabilme özelliği bulunmakta (Sürücünün araç üzerindeki her noktada görsel kontrolü mevcut)

        * Araç başına 300 ton CO2 emisyonu engellenecek.

        * Test aracının menzili yaklaşık 80 km. Modüler batarya yapısı sayesinde daha uzun menzil için daha fazla batarya eklenebilir.

        * 800 kW güçte 20 dakika şarjla ortalama 50 km menzil yapabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa