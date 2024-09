REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

BM'NİN YAPISI: Daimi üyelerin konumu iki dudak arasında her kararı rahatlıkla verebilir. 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri söz konusu değil. Burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü olsa da şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için tesisi söz konusu değil.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME: Öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Paşinyan'ın olumlu yaklaşımlar içinde olduğunu gördüm. Bu konuyla ilgili Azerbaycan'ın da aynı anlayış içinde olduğunu biliyorum. İki ülke sorunu çözerler.