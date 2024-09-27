Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik "Daimi üye olmanın gayretindeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

        BM'NİN YAPISI: Daimi üyelerin konumu iki dudak arasında her kararı rahatlıkla verebilir. 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri söz konusu değil. Burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü olsa da şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için tesisi söz konusu değil.

        PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME: Öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Paşinyan'ın olumlu yaklaşımlar içinde olduğunu gördüm. Bu konuyla ilgili Azerbaycan'ın da aynı anlayış içinde olduğunu biliyorum. İki ülke sorunu çözerler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Habertürk Anasayfa