Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor

"ASILSIZ İHBARLAR ALIYORUZ"

"Obruğun oluştuğu 2022'den bu yana bölgemizde obruk sayıları çoğaldı. Bu oluşumlar bizleri de korkutuyor. Herkes ne zaman çökecek korkusu yaşıyor. Buraya 5 kilometre mesafedeki Ambar köyü yakınlarında da büyük obruklar oluşmaya başladı. Bu korkular nedeniyle asılsız haberler çıkmaya başladı. 'Obruğa traktör düştü.' ihbarı gibi asılsız telefonlar alabiliyoruz."