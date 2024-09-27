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        Haberler Gündem Güncel Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu! | Son dakika haberleri

        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!

        Motosikletli saldırganların son kurbanı eski milli futbolcu Serhat Akın oldu. Dün gece program çıkışı silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vurulan Akın'a yapılan silahlı saldırı yönteminin motosikletle olması da dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan silahlı saldırılarda şüphelilerin, eylemi yapmak için motosiklet kullanmaları göze çarpıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde geniş çaplı uygulama yapmaya başladı. Yapılan son 3 uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 355 kişi yakalandı. Peki saldırganlar neden motosikleti tercih ediyor? Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 27.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:07
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        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
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        Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, dün gece Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vuruldu. Saldırganın da motosikletle kaçması dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan motosikletli saldırı olaylarına Serhat Akın’ın vurulması da dahil oldu.

        MOTOSİKLETİ NEDEN SEÇİYORLAR?

        Akın’a yapılan bu silahlı saldırı üzerine, gözler yeniden motosikletle düzenlenen olaylara yöneldi. Ortaya çıkan verilere göre ise planlı saldırılarda motosikletin suçluların gözdesi olduğu görülüyor. Peki şüpheliler motosikleti neden kullanıyor?

        Emekli polis memuru Mustafa Bayram
        Emekli polis memuru Mustafa Bayram

        Bu soruyu cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram yanıtladı. Saldırganların motosikletle daha iyi gizlendiklerini ve rahat kaçabileceklerini düşündüklerini belirten Bayram şunları söyledi: "Öncelikle İstanbul trafiğinden daha rahat kaçabileceklerini düşünüyorlar. Hedefleri daha çok tanınmamak. Eğer araç kullanırlarsa kafalarına kask takarak yüzlerini gizleyemezler. Çünkü öyle bir durumda dikkat çekerler. Ama motosikletle kafalarına taktıkları kaskla yüzlerinin görünmediğini biliyorlar.”

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        “HER ZAMAN İKİ KİŞİ OLUR”

        Bayram, motosikletli saldırganların genellikle planlı saldırıları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Planlı saldırılarda her zaman motosiklette iki kişi olur. Birisi motosikleti kullanır arkadaki ise saldırıyı gerçekleştirir. Genelde plakasız ya da çalıntı motosikletle eylemlerini gerçekleştirirler. Her ne kadar yakalanmayacaklarını tanınmayacaklarını düşünseler de her zaman gelişen teknoloji ile gelişen polis taktikleri o şüphelilerin bulunmasını sağlar” dedi.

        ALAN DARALTMASI UYGULAMASI

        Birçok planlı saldırıda saldırganların motosiklet kullanması üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul il genelinde aranan suçlular ve şüpheli motosikletlere yönelik uygulamalar başlatıldı. Yer değiştirilerek alan daraltma çalışması da yapan polisin uygulamalarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.

        3 UYGULAMADA 756 BİN KİŞİ TARAMADAN GEÇTİ

        İstanbul genelinde yapılan son üç uygulamada 756 bin 307 kişi GBT taramasından geçirildi. 11 bin 961 motosiklet incelendi. 127 bin 584 araç kontrol edildi. İki aşamalı yapılan alan daraltma uygulamasında çeşitli suçlardan aranan bin 355 kişi yakalandı. 177 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. 148 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 960 adet çeşitli uyuşturucu hap ele geçirildi. 56 araç trafikten men edilirken toplam 5 milyon 966 bin TL idari para cezası yazıldı.

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