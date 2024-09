Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, dün gece Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vuruldu. Saldırganın da motosikletle kaçması dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan motosikletli saldırı olaylarına Serhat Akın’ın vurulması da dahil oldu.

“HER ZAMAN İKİ KİŞİ OLUR”

Bayram, motosikletli saldırganların genellikle planlı saldırıları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Planlı saldırılarda her zaman motosiklette iki kişi olur. Birisi motosikleti kullanır arkadaki ise saldırıyı gerçekleştirir. Genelde plakasız ya da çalıntı motosikletle eylemlerini gerçekleştirirler. Her ne kadar yakalanmayacaklarını tanınmayacaklarını düşünseler de her zaman gelişen teknoloji ile gelişen polis taktikleri o şüphelilerin bulunmasını sağlar” dedi.