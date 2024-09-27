Son dakika haberi Beyrut'ta patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan dumanlar yükseldi. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda 4 binanın yıkıldığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah merkez komutanlığı hedef alındı" dendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda en 2 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını bildirdi. Beyaz Saray'dan "Bu operasyona dahil değildik" açıklaması geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.
Dahiye bölgesine çok sayıdaki ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.
"HİZBULLAH ANA KARARGAHINI HEDEF ALDIK"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.
İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.
Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.
İsrail merkezli Kanal13 televizyonun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldıracağını önceden Washington'a bildirdi.
Lübnan güvenlik kaynaklarından "Çatışmaların başından beri düzenlenen en güçlü saldırıydı" açıklaması geldi.
TESNİM: NASRALLAH İYİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tesnim Haber Ajansı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın durumunun iyi olduğu haberini geçti.
MİKATİ'DEN AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullandı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi edindiğini aktaran Mikati, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.
ABD'DEN AÇIKLAMALAR GELDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Joe Biden, Ulusal Güvenlik Birimi tarafından Beyrut'taki saldırıyla ilgili bilgilendirildi" ifadesi kulanıldı. Pentagon'dan ise "İsrail, Beyrut'taki operasyonu hakkında bizi önceden bilgilendirmedi ve bu operasyona dahil değildik" ifadesi kullanıldı.
150 BİNE YAKIN KİŞİ YERİNDEN OLDU
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.
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