Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!

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Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı ağustos sonundaki yedi gün değiştirdi.

Sezonu 5-0'lık Beşiktaş hezimetiyle açan ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'la karşılaşan Galatasaray iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Yaza şampiyon kadrosunu korumak ve sağ bek, orta saha merkezi ile santrfor rotasyonuna ekleme yapma planıyla giren Galatasaray, bu takviyeleri 3 Ağustos'ta tamamlamıştı. Kadro kalitesi epeyi düşük ve İsviçre Ligi'nde de kötü durumda bulunan Young Boys karşısında alınan yenilgiler, planları da değiştirdi. Oynamadığında sorun çıkartan futbolcuların bileti kesilirken fiziksel olarak en iyi dönemini geride bırakan futbolcularla da yolların ayrılma kararı alındı.

REKLAM Savunmada bir türlü gelişemeyen Derrick Köhn'ün de gidişine onay verilirken Galatasaray ağustos sonu itibarıyla büyük bir transfer operasyonuna girişti. Sol beke 25 yaşındaki Ismail Jakobs, mecburi satın alma maddesiyle kiralanırken Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen büyük bir transfer operasyonuyla kadroya katıldı.

Nijeryalı yıldızın gelişiyle birlikte üç stoperli oyun formasyonu da gündeme gelirken transferin son gününde ise 27 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai transfer edildi. Bu yaz altı oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların transfer ettiği isimlerin yaş ortalaması 25,5 olurken bu oyuncuların fiziksel gücünün yüksekliği de dikkat çekti.