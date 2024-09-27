Dışişleri'nden Frankfurter Allgemeine Zeitung’dan anlaşma iddiasına yalanlama

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Almanya merkezli ülkenin saygın yayınlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin iddiasına göre, Türkiye ile Almanya arasında iltica başvurusu yapıp reddedilmesine karşın Almanya’yı terk etmeyen Türkiye pasaportlu vatandaşların geri alımı için anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.

Scholz hat sich gegen Erdoğan durchgesetzt. Künftig könnten jede Woche 500 abgelehnte Asylbewerber in die Türkei ausgeflogen werden. Berlin hat Ankara dafür etwas versprochen. https://t.co/fWXbRwJ6Rf — Frankfurter Allgemeine (@faznet) September 27, 2024 Bu kapsamda Almanya her hafta 500 kişiyi Türkiye'ye teslim edeceği belirtilmişti. REKLAM Haberde bu anlaşma karşılığında Almanya'nın, mevcut vize işlemlerini hızlandırmayı kabul ettiği öne sürülmüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA GELDİ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı. Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı. Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiası doğru değildir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New… pic.twitter.com/bx7nlKg7PY — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 27, 2024 BİR YALANLAMA DA DDM'DEN Öte yandan bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DDM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiası doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir.Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir.Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.