Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

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Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle ilkini düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansın bu yıl ikincisini Bankanın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirdi.

Konferansın bu yılki konuşmacıları arasında Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, gelecek bilimci ve yazar Brett King, Nobel ödüllü ekonomist Prof. Paul Krugman ve yazar Malcolm Gladwell gibi uluslararası çapta tanınan pek çok isim yer aldı

Konferansa katılan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını da yanıtladı. REKLAM "BÜYÜK TEKNOLOJİ FİRMALARININ HÜKÜMETLER GİBİ KONTROL ETMESİNE KARŞIYIM" Konferansa katıldığı ve seçkin gruba seçilmekten onur duyduğunu belirten Wozniak, günümüzde büyük teknoloji şirketlerinin hükümetlerden bile daha fazla güç sahibi olduğu tartışmaları ve bunun risklerine yönelik soruya "Büyük teknoloji firmalarının bu kadar genişlemesine ve hükümet gibi kontrol etmesine karşıyım. Eski günlerde satın aldığın her şeye sahip gibiydin. Bugünlerde ise bir şey satın alıyorsunuz ve aslında gerçekten ona sahip değilsiniz. Abonelikleriniz olmalı, hesaplarınız olmalı. Hepsi buluttan geçiyor. Yani temelde nasıl çalışacak, bunu kendi istediğiniz gibi bile ayarlayamazsınız. Çünkü şirketler bunu değiştiriyor. Ve ben buna çok katılmıyorum. Daha güçlü düzenlemelere ihtiyacımız var" diye konuştu.

REKLAM "ARTIK 'VAY CANINA BUNU NASIL DÜŞÜNDÜLER' DEDİĞİMİZ BİR ÜRÜN PEK GÖRMÜYORUZ" Apple'ın ilk etkinliklerinde yarattığı büyük etkinin artık günümüzdeki etkinliklerde görülmemesi son dönemin en tartışılan konularından biri. Wozniak bu soruya "İnsanları gerçekten etkileyen köklü değişikliklere duyulan ihtiyaç artık satışları devam ettirmek kadar önemli değil" diyerek yanıtlıyor. Wozniak yine de Apple'ın Vision Pro'suna atıfta bulunarak "Artık aşamalı iyileştirmeler daha yaygın. Ve neredeyse aldığımız her şeyde, 'Vay, bunu nasıl düşündüler? Bu nasıl bir beynin ürünü?' demiyoruz. Artık bunu pek görmüyoruz. Yine de denemeler var tabii. Mesela Apple'ın Vision Pro'sunu düşünüyorum; kalitesiyle bir şey olabilir. Sadece henüz gerçek bir yazılım ihtiyacı oluşmadı" diye ekliyor.

"YAPAY ZEKAYA KARŞI BAKIŞ AÇIM ŞÜPHELİ" Yapay zeka çalışmalarının daha çok birkaç şirket etrafında ilerlemesi ve bunun risk oluşturup oluşturmadığı tartışmalarına da değinen Wozniak "Bu konuda oldukça şüpheciyim. Yapay zekayı çok dikkatli izlememiz gerekiyor çünkü önceki pek çok teknoloji ilerlemesinden farklı olarak, yapay zekadan ne elde edeceğimizi bazen öngörmek zor. Gerçekten kendi başına düşünmüyor. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar gibi dünyayı ileriye taşıyacak şey bu değil. Yapay zeka, aslında başkalarının yaptıklarına dayanıyor. Ama bunu çok iyi ifade ediyor. “Bu bir zeka” diyorlar ama buna katılmıyorum. Beyindeki zeka ile aynı şey değil" derken "Bizim için çok faydalı, tıpkı tüm bilgisayarların faydalı olduğu gibi. Bu bir nevi üst düzey, bilgisayarların sizin için bir şeyler yaptığı son teknoloji gibi. Ama hata yaptıklarında, felaket olur. Ayrıca zarar vermeye çalışan, başkaları gibi davranan insanlar tarafından kullanılabilecek de bir araç. Deep fake gibi. Ve bu gerçekten korkunç, özellikle sanatçılar, müzisyenler ve oyuncular için. Yapay zeka tarafından temsil edilmeleri ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna inanmanın zorlaşması çok büyük bir sorun. Her zaman etik standartlar geçerli olmalı. Gerçeği söylemek. Ve bu, bugün yapay zeka ile çok zor" diye ekledi.

REKLAM "SONRA İNTERNET GELDİ VE HER ŞEYİ BOZDU" Wozniak 70'lerde Apple'ı da kurmadan önce Homebrew Computer Club'da tıpkı kendisi gibi gençlerle 'herkesin kişisel bilgisayarlara sahip olduğu bir dünya' hayal ettiğini eski röportajlarında sıklıkla belirtiyor. Peki bugün baktığınızda o gün hayal ettiğiniz gibi bir etki mi oldu? Wozniak bu soruya da "O zamanlar, insanlara teknolojisiz yapabileceklerinden daha fazlasını yapmalarına yardımcı olacak ürünler planlıyorduk. Ayrıca, 'Eğitim için daha iyi bir yol olur’ diye düşünüyorduk. Bilgisayarla yeni tanışan kişi önemli olacaktı. Geek de önemli olacaktı. Bu, birkaç on yıl boyunca doğruydu. Ancak sonra internet geldi ve her şeyi bozdu" diyerek yanıt verdi.

"ARTIK ALDIĞINIZ CİHAZLARIN SAHİBİ DEĞİLSİNİZ" Wozniak artık aldığımız şeylerin sahibi konumunda olmadığımız konusunda da dikkat çekti. Apple'ın kurucusu "Şimdi her şey, bahsettiğin gibi büyük şirketlerin seni kontrol ettiği bir durumda. Bir araba alırsan, Tesla o arabaya sahip oluyor. Ekranda neyin, nerede olacağına dair kararları onlar veriyor. Beynin bir şeyler öğrendiğini düşünerek yetiştiriliyoruz ama aslında vücut daha çok öğreniyor. Neyin nerede olduğunu, nereye dokunacağını, neye işaret edeceğini… Sonra hepsi değişiyor. Değişim hızı ise korkunç. Bu artık eskisi gibi işe yaramıyor. Şimdi farklı bir yöntem var. Ben de buna göre yaşıyorum. Bence pek çok insan da bu şekilde yaşıyor. Homebrew Computer Club’ın ilk günlerinde bunu hayal etmemiştik. Hayır, 30 yıl boyunca böyleydi: Bir bilgisayar alırdınız, yazılımını alırdınız, kurardınız ve ona sahip olurdunuz. Her zaman istediğiniz gibi çalışırdı. O günler artık geride kaldı" yanıtını verdi.

REKLAM WOZNIAK'IN KRİPTOLARA KARŞI DÜŞÜNCELERİ Kriptonun tanımı tartışmalarına yönelik "Dijital altın mı, menkul kıymet mi, yoksa şu an değerli olan bir yatırım aracı mı?" sorusuna Wozniak "Karar vermek zor" derken ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Mesela, 'Kripto para gerçekten ne yaptığına ve ne sunduğuna, hangi faydalı ürünleri getirdiğine göre değerlendirilmez' diyorlar. Ama sanat da öyle değil. Bu nedenle bazı yatırımcılar için bir sanat biçimi olabilir. Bitcoin gerçekten harika olan tek şey. Bitcoin'e kim sahip? Bitcoin'i kim geliştirdi? Hiç kimse tarafından kontrol edilmiyor. Tamamen matematiksel olarak dağılmış durumda. Aslında sadece bir dizi matematiksel işlem ve bunu seçimler gibi karar verme süreçlerinde ve hayatımızdaki daha birçok şeyde faydalı bir araç olarak görüyorum."

REKLAM BUGÜN 20'LERİNDE OLSA WOZNIAK NEYE YATIRIM YAPARDI? Peki Wozniak şu an 20'lerinde olsa girişimci olarak neye yatırım yapardı? Wozniak bu soruya "Muhtemelen derin fiziğe veya derin kimyaya ve yeni yeni cihazlar nasıl yarattıklarını ve hatta belki de yeni pilleri nasıl sevdiklerini araştırıyor olabilirim, ki bu pil teknolojisi bugün önemli bir öğedir. Yani ben de öyle düşünüyorum. Belki çipler" yanıtını veriyor. Wozniak ayrıca konuya içsel bir ilgisini olduğunu belirterek ekliyor: "Ancak çipler elektronlar üzerinde çalışır. Elektronlar çok hafif ve çok ileri gidiyorlar. Dönen disklerden çok daha iyidirler. Ve hangilerinin atomlar olduğunu biliyorsunuz. Ama yine de, fotonlar elektronlardan çok daha hızlı hareket eder. Belki tamamen fotonlardan olan bir çip... Bu konuda içsel bir ilgim var."

STEVE WOZNIAK ABD'li bilgisayar bilimcisi Steve Wozniak, Steve Jobs ile birlikte Apple'ı şirketini kurmuştur. Kişisel bilgisayar devrimine büyük katkılarda bulunan buluşları ve cihazlarıyla tanınan Wozniak, 1970'lerin ortasında Apple I ve Apple II isimli bilgisayarları geliştirmiştir. Wozniak'ın geliştirdiği Apple II 1970'lerde ve 1980'lerin başında en çok satan kişisel bilgisayar olarak da tarihe geçmiştir. Wozniak, Apple'daki tam zamanlı işinden 6 Şubat 1987'de, şirketi kurduktan on iki yıl sonra ayrılsa da halen Apple denilince akla gelen ilk isimlerden olmaya ve dünyanın en önde gelen girişimcilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.