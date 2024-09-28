Haftanın Kitapları

YENİ DÜNYA YENİ KURALLAR

(Vedat Milor)



Söyleyecek sözü olanların bir araya gelip, bir yandan yiyip içerken bir yandan söyleştiği sofraları düşünün. O masaları… İşte şimdi tam da oradasınız; Vedat Milor’un sofrasında. Bir farkla… Menümüzde bu sefer yemekler değil, hayata dair seçimlerimiz var. Yenal Bilgici sordu, Vedat Milor yanıtladı: 'Yeni Dünya Yeni Kurallar' Kronik Kitaptan çıktı. Baş döndürücü bir hızla değişen bu dünyaya nasıl ayak uyduracağız? Geleceğimizle ilgili hâlâ planlama yapabilir miyiz? Nereye kadar? Önümüzde serili binlerce imkân varken hangi seçimleri, neye göre yapacağız? Önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Ufkumuzu nasıl genişletmeliyiz? Bu yaşamı, kendimize ve başkalarına saygı duyarak, en zor koşullarda dahi vakarımızı koruyarak sürdürmeyi nasıl becereceğiz? Tüm bu soruların cevabı bu kitapta...