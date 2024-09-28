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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu İstanbul | 28 Eylül Cumartesi Güncel hava durumu son dakika | Son dakika haberleri

        Eylül sonunda temmuz sıcağı!

        Yurt genelinde hafta sonu, yazdan kalma bir gün tadında geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık, 30 derecenin üzerine çıkacak. Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde yoğun "Pus" olacağını belirtirken; haftanın ilk iş günü ise yurt genelinde sıcaklıklar 7-10 derece düşecek. İşte bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 07:02 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:37
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        Eylül sonunda temmuz sıcağı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

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        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        AFYONKARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 36, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        KONYA: 28, Az bulutlu ve açık

        YOZGAT: 25, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

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        BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        DÜZCE: 34, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 22, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

        MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık

        VAN: 23, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık

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