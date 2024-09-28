Eylül sonunda temmuz sıcağı!
Yurt genelinde hafta sonu, yazdan kalma bir gün tadında geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık, 30 derecenin üzerine çıkacak. Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde yoğun "Pus" olacağını belirtirken; haftanın ilk iş günü ise yurt genelinde sıcaklıklar 7-10 derece düşecek. İşte bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
AFYONKARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 36, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 32, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
KONYA: 28, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 25, Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
DÜZCE: 34, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 22, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık
VAN: 23, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık