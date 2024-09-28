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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet | Son dakika haberleri

        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde husumetlisi, 36 yaşındaki Erol Korkmaz'ı öldüren 40 yaşındaki Celal Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının, geçen yıl da Korkmaz'ı bıçakla yaralayıp, 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:11
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        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
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        Sakarya'da olay, önceki gün sabah saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi.

        İŞE GİDERKEN SİLAHLA VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre işe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz (36), kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Şüpheli, Korkmaz'a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesi, dün Hendek'te toprağa verildi.

        MAKTULÜN HUSUMETLİSİ SAPTANDI

        Soruşturma kapsamında polis, silahı ateşleyenin Korkmaz'ın husumetlisi Celal Yılmaz (40) olduğunu tespit etti. Yılmaz, gözaltına alındı.

        4 AY YATIP ÇIKTI SONRA ÖLDÜRDÜ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Celal Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Yılmaz'ın geçen yıl da Erol Korkmaz'ı bıçakla yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

        İşe giderken kurşun yağmuru!
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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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