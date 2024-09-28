Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde husumetlisi, 36 yaşındaki Erol Korkmaz'ı öldüren 40 yaşındaki Celal Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının, geçen yıl da Korkmaz'ı bıçakla yaralayıp, 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı
Sakarya'da olay, önceki gün sabah saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi.
İŞE GİDERKEN SİLAHLA VURULDU
DHA'da yer alan habere göre işe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz (36), kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheli, Korkmaz'a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesi, dün Hendek'te toprağa verildi.
MAKTULÜN HUSUMETLİSİ SAPTANDI
Soruşturma kapsamında polis, silahı ateşleyenin Korkmaz'ın husumetlisi Celal Yılmaz (40) olduğunu tespit etti. Yılmaz, gözaltına alındı.
4 AY YATIP ÇIKTI SONRA ÖLDÜRDÜ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Celal Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Yılmaz'ın geçen yıl da Erol Korkmaz'ı bıçakla yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.