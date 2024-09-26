İşe giderken kurşun yağmuru!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, dün sabah saatlerinde işe giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 36 yaşındaki Erol Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Korkmaz'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor
Sakarya'da olay, dün sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz (36), kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.
DEFALARCA ATEŞ EDİP KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre şüpheli, Korkmaz’a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Korkmaz’ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.