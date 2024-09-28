Son dakika haberi İsrail yine Beyrut'u vuruyor

REKLAM advertisement1

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini bir saati aşkın süredir hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırılarının sesleri, Beyrut'un birçok bölgesinden duyuluyor.

Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombaladı.

The Israeli army continues to target southern Lebanon's Dahiyeh area, a known stronghold of Hezbollah, without stopping ⤵️ pic.twitter.com/zP2WL5Zm5J — Anadolu English (@anadoluagency) September 27, 2024 İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi. PEŞ PEŞE 11 SALDIRI Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyine peş peşe 11 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi REKLAM İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.

Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti. İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı. SUR DA HEDEF Lübnan'ın Sur kentinin de bombalandığı bildirildi. İsrail ordusu, bölgedeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu iddia etti. HİZBULLAH O İDDİAYI REDDETTİ Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Beyrut'ta saldırdığı bölgelerde silah deposu olduğu iddiasını reddetti. 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Füze Birimi Komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmet İsmail'in öldürüldüğünü öne sürdü.

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE ÇAĞRISI İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bazı binaların tahliye edilmesi çağrısı yaptı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bazı binaların tahliye edilmesi çağrısı yaptı Ayrıntılar gelecek...