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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail yine Beyrut'u vuruyor | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail yine Beyrut'u vuruyor

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir kez daha hava saldırısı düzenliyor. Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesi yoğun şekilde bombalanıyor. İsrail, Sur kentindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu da öne sürdü. Hizbullah ise bombalanan bölgelerde silah depolarının bulunduğu iddiasını reddetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2024 - 00:47 Güncelleme: 28.09.2024 - 03:24
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        İsrail yine Beyrut'u vuruyor
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor.

        İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini bir saati aşkın süredir hava saldırılarıyla hedef alıyor.

        Beyrut'ta patlama
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        Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırılarının sesleri, Beyrut'un birçok bölgesinden duyuluyor.

        Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombaladı.

        İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi.

        PEŞ PEŞE 11 SALDIRI

        Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyine peş peşe 11 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi

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        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.

        Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.

        İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

        SUR DA HEDEF

        Lübnan'ın Sur kentinin de bombalandığı bildirildi. İsrail ordusu, bölgedeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu iddia etti.

        HİZBULLAH O İDDİAYI REDDETTİ

        Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Beyrut'ta saldırdığı bölgelerde silah deposu olduğu iddiasını reddetti.

        2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Füze Birimi Komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmet İsmail'in öldürüldüğünü öne sürdü.

        İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

        İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bazı binaların tahliye edilmesi çağrısı yaptı

        İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bazı binaların tahliye edilmesi çağrısı yaptı

        Ayrıntılar gelecek...

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