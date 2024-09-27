Ünlü oyuncu Maggie Smith hayatını kaybetti
'Harry Potter'ın 'Profesör Minerva McGonagall'ı Maggie Smith, hayata veda etti. 89 yaşındaki oyuncu, 1969 yapımı 'The Prime of Miss Jean Brodie' filmindeki 'Jean Brodie' rolüyle de 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında oscar kazanmıştı
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'Harry Potter' serisinde 'Profesör Minerva McGonagall' karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith, yaşamını yitirdi.
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Harry Potter'daki rolünün yanı sıra 'The Prime of Miss Jean Brodie', 'Downton Abbey' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Maggie Smith'in vefatını, oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından duyurdu.
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Yapılan açıklamada; "Bu sabah erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti. Özel bir insan, son anına kadar arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikteydi. Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz" denildi.
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50'nin üzerinde filmde rol alan ve İngiltere'nin en çok tanınan oyuncularından biri olarak gösterilen Maggie Smith, 1969 yapımı 'The Prime of Miss Jean Brodie' filmindeki 'Jean Brodie' rolüyle de 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında oscar kazanmıştı.
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Maggie Smith, 1978 yapımı 'California Suite' filmindeki 'Diana Barrie' rolüyle de 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' oscarına layık görülmüştü.