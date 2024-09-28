Haftanın dikkat çeken paylaşımları çocuk üzerine

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Bu haftanın öne çıkan paylaşımları; çocuk üzerine...

Biri; henüz doğmamış, diğeri ise doğmuş çocuk üzerine...

Birinin annesi ve babası belli.

Diğerinin annesi belli ama babasının kim olduğu belli değil.

Babasının, Hacı Sabancı olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı, avukatı aracılığıyla söz konusu iddiayı ikinci kez yalanlayarak; "Çocuk benden değil" diye haykırdı.

Şöyle ki;

PINAR DENİZ

İLK HAMİLELİK POZU

Şu sıralar ilk kez anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz, özel hayatında da kariyerinde de özel zamanlar yaşıyor. Yaklaşık 2 aylık hamile olan Deniz, 16 Eylül'de Kaan Yıldırım ile evlendi.

Pınar Deniz, Roma'da kıyılan nikâhta evlilik defterindeki imzasının mürekkebi henüz kurumadan Paris'e uçarak bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinliğine katıldı. Beyaz saten bir elbise giyen Pınar Deniz; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü modellerle aynı podyumda yürüdü. Simon Ashley, Cara Delevingne, Pınar Deniz ve Julia Wieniawa Etkinlikte; Oscar ödüllü Jane Fonda ile de bir araya gelen Pınar Deniz, usta oyuncuyla çektirdiği bu fotoğrafını "Seviyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı. REKLAM Hamile olduğu bilindiği halde Paris'e gidene kadar bu konuda tek cümle etmeyen Pınar Deniz, belli ki hamilelik duyurusunu yıldızlarla dolu özel geceye saklamış. Deniz, podyumdan indikten sonra bir ayna karşısında eliyle göbeğini tutup çektiği fotoğrafla anne adayı olduğunu belirtti.

30 yaşındaki Pınar Deniz, duygularını; "Hâlâ etkisinde olduğum bir gece... Paris'te dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmak ve kadının gücünü bu denli hissetmek çok gurur vericiydi" sözleriyle ifade etti. HACI SABANCI BABALIK YALANLAMASI Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu U.D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş adamı hakkında babalık davası açmıştı. F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, önceki haftalarda şu açıklamayı yapmıştı: Değerli kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır. Saygılarımızla, Avukat Yunus Egemenoğlu. Hafta içinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'DNA testi sonucunda U.D.'nin Hacı Sabancı'nın babası olduğu kesinleştiği' ileri sürüldü. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, bir kez daha açıklamaya yaparak söz konusu iddiaları yalanladı. Değerli kamuoyu, Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.

Saygılarımızla, Avukat Yunus Egemenoğlu. GÜLSE BİRSEL DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI Haftanın bir diğer dikkat çeken paylaşımı Gülse Birsel'e ait... Gülse Birsel, son dönemlerde adını ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlara karşı uyarıda bulundu. Yapay zekâyla yüzünün yaralı olduğuna ilişkin üretilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşanlara karşı Gülse Birsel, şu uyarıda bulundu; "Arkadaşlar, bunlar dolandırıcılık biliyorsunuz değil mi? Takipçilerimden; 'Tutuklandınız mı' falan diye yazanlar var. Sahte bunlar güzel kardeşim. Tıkladığınız haberlerin altında; '7.000' lira ver, paranı katla' diyen siteler çıkıyor."

Gülse Birsel, konuyla ilgili yaptığı açıklamasına şöyle devam etti; "Geçen akşam, yemek yerken birinin annesi arayıp 'Gülse tutuklanmış, ev hapsindeymiş' falan deyince anladık. Bu dolandırıcılık siteleri, insan avlamak için yapay zekâ yardımıyla hazırlanan yalan haberlere inanacak hiç beklemediğimiz kadar çok insan var. Videolu haberler bile var." Gülse Birsel; "Başka ünlüleri de kullanıyorlar bu yalan haber tanıtımlarında. Peki AI, biraz daha gelişirse ve dolandırıcılar daha zekice, tam anlamıyla inandırıcı videolar üretirse? Kim bakıyor bu işlere?" şeklinde endişelerini dile getirdi.

Yapay zekâyla üretilen bir fotoğrafı ti'ye alan Gülse Birsel; "Ben önce dudağıma botoks yaptırmışım, sonra sonucu beğenmeyip doktorla kavga edip, sonra gözlere kapalı makyaj mı yapmışım? Ne bu?" şeklinde espri yaptı. ELÇİN SANGU JAHREIN MESELESİ Elçin Sangu'nun paylaşımı ise davalık olduğuyla ilgiliydi. Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç'un, Elçin Sangu’dan şikâyetçi olduğu ünlü oyuncunun paylaşımıyla öğrenildi. 'Müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle Elçin Sangu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamerın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti. Ünlü oyuncu, X hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Jahrein' lakaplı Sonuç’un kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafı paylaşarak; “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.