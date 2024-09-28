Beşiktaş'ta zincirleme kaza sonrası kavga: O anlar kameraya yansıdı

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, seyir halindeki taksiye ve ardından bir başka taksiye çarptı.

PEŞ PEŞE 4 ARACA ÇARPTI Savrulan otomobil hızını alamayarak, park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA KAMERADA Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. REKLAM Taraflar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. DHA'nın haberine göre; polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 5 araçta büyük hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.