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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, sahaya rekor için çıkacak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-10'da 6'da 6 yapan Aslan, rakibini mağlup etmesi durumunda tarihinin en iyi sezon startına imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:49
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

          Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

        • 2

          KAZANMASI HALİNDE REKOR KIRACAK

          Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

        • 3

          LİGDEKİ 6 MAÇTA 20 GOL

          Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er Gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

        • 4

          RAKAMLAR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

          41. RANDEVU

          Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı. Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.

          Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 13 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, bu maçlarda 25, Kasımpaşa 17 kez ağları havalandırdı.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi

          KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Costa

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