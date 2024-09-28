Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık ayak izleri müzede

Daha sonra o dönemde o bölgede yaşadığı düşünülen insan ya da insansı tür olarak geçer o dönem için, bu kişilerin o dönemde arkeologlar tarafından volkana taptıkları düşünülüyor. Volkana taptıkları için patladığında ona doğru korkarak ya da koşarak değil, aheste bir şekilde volkana doğru yürüdükleri ayak izleri görüldü.