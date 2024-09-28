İnsanlığın ilk sözcükleri: Dünyanın en eski dili hangisi? İşte bilim dünyasını ikiye ayıran sorunun cevabı!

HİNT ALT KITASI'NIN DİLLERİ: SANSKRİTÇE VE TAMİLCE

Sanskritçe, en eski yazılı kayıtlara sahip dillerden biri olarak kabul edilir. Hindistan'ın eski dini metinleri olan Vedalar, M.Ö. 1500-1200 yılları arasında yazılmıştır ve Sanskritçe'nin en eski örneklerini sunar. Pennsylvania Üniversitesi'nde Güney Asya çalışmaları profesörü olan Deven Patel, Sanskritçe'nin bu kadar eski bir dil olmasına rağmen, hala edebiyat ürettiğini ve insanlar tarafından konuşulduğunu belirtir.