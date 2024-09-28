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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail: Nasrallah öldürüldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail: Nasrallah öldürüldü

        İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın 32 yıllık lideri Nasrallah'ın ölümü hakkında, Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın kaynaklar, Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamadığını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:00
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        İsrail: Nasrallah öldürüldü
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        İsrail ordusunun Arapça konuşan sözcüsü Avichay Adraee, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarında, Lübnan Hizbullahı lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü söyledi.

        Sözcü'nün açıklamaları şöyle:

        "On yıllardır İsrail'i terörize eden ve dünyanın en etkili teröristlerinden olan Nasrallah öldürüldü. Hizbullah'ın İsrail toplumuna sızma, İsrail vatandaşlarını öldürme ve kaçırma planı vardı. Hizbullah'ın liderliğinde Lübnan silahlı bir üs haline gelmişti.

        Nasrallah, Hizbullah'ın yeraltı karargahındaydı. Nasrallah diğer üst düzey komutanlarla beraberdi. Saldırı, üst düzey komuta kademesi İsrail'e karşı faaliyet yürütürken gerçekleştirildi."

        "Haber alınamıyor"

        İsrail ordusu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadesini kullandı.

        AFP'nin, Hizbullah'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hizbullah lideri Nasrallah'tan cuma gecesinden beri haber alınamıyor.

        İran destekli Hizbullah, 32 yıldır gruba liderlik eden Nasrallah'ın durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan Hizbullahı lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın hedef alınarak öldürülmesiyle 'alet çantasının' boşaltılmadığını ve İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese nasıl ulaşacaklarını bildiklerini söyledi.

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        Hizbullah lideri kim?
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        Hizbullah'ın komuta kademesi

        1. Hasan Nasrallah “Öldürüldü”

        - Hizbullah Genel Sekreteri

        2. İbrahim Akil (Öldürüldü)

        - Hizbullah operasyonlarından ve Radwan Gücü'nün komutasından sorumlu

        3. Fuad Şukr (Öldürüldü)

        - Hizbullah terör örgütünün en yüksek rütbeli askeri komutanı ve örgütün stratejik biriminin başı

        4. Ali Karaki (Öldürüldü)

        - Güney Cephesi Komutanı

        5. Wissam el-Tavil (Öldürüldü)

        - Radwan Gücü Komutanı

        6. Taleb Sami Abdullah (Öldürüldü)

        - "Nasser" biriminin komutanı

        7. Mohammed Nasser (Öldürüldü)

        - "Aziz" biriminin komutanı

        8. Abu Ali Rida

        - "Bader" biriminin komutanı

        9. Muhammed Kassim el-Attar (Öldürüldü)

        - Radwan Gücü'nde Hizbullah Eğitim Birimi Komutanı

        10. Hassan Yusuf Abed el-Sattar (Öldürüldü)

        - Radwan Gücü’nde Operasyon Şefi

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        11. Hassan Ahmad Hadri (Öldürüldü)

        - Radwan Birliği'nin Silahlanma Şefi

        12. Abdallah Abbas Taghuzi (Öldürüldü)

        - Deniz Operasyonları Komutanı

        13. Abu Hassan Sayyed (Öldürüldü)

        - Hizbullah Mühendislik Birimi ve Eski Radwan Gücü Komutanı

        14. Muhammed İssam Hamad (Öldürüldü)

        - Radwan Gücü’nde Sınır ve Operasyon Sektörleri Subayı

        15. Abbas Sami Mussalmany (Öldürüldü)

        - Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

        16. Samer Abed Al-Halim Talawi ( öldürüldü)

        - Golan Tepeleri'ndeki Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

        17. Muhammed Ahmed Rizqa (Öldürüldü)

        - Kuzey'deki Radwan Gücü Operasyonları Komutanı

        18. Hassan Hüseyin el-Mazri (öldürüldü)

        - Radwan Gücü'nde Sınır Saldırı Operasyonları Komutanı

        19. Ahmed Ali Hassan (öldürüldü)

        - Radwan Gücü’nde Lojistik ve Silahlanma Şefi

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