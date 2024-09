Aslında kırmızı et, vücudunuzun gerçekten gelişmesi için ihtiyaç duyduğu elementler olan B vitaminleri, demir, çinko ve proteinin harika bir kaynağıdır. Kırmızı et tükettiğinizde, sağlık risklerini en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için mümkün olan en yağsız et parçalarını ve pişirme yöntemlerini (kızartma veya ızgara) seçtiğinizden emin olun.