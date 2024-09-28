Sağlığımız için faydalı olan gıdalar nelerdir? Fazla tüketmek zararlı mıdır?
Hepimiz temiz, sağlıklı ve besin değeri yüksek doğal ürünler tüketmeyi isteriz. Bunların başında da birkaç gıda gelir. Bu gıdalar, insan sağlığı açısından yeterli miktarda tüketildiğinde faydalı iken, fazla tüketildiği zaman zararlı olur. Bu besinler hangileridir? İşte detaylar...
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Bebeklikten yetişkinliğe, hatta ölünceye kadar sağlıklı bir hayat geçirmek isteriz. Bunun için de en temel olanlardan biri dengeli ve düzgün beslenmedir. Peki, sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdaları fazla tüketmek zararlı mı?
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1. Ekmek
Ekmek, karbonhidrat kategorisinin önde gelen üyelerinden biri olduğu için birçok kişi tarafından reddedilir. Adil olmak gerekirse, birçok ekmek türü besinsel olarak etkileyici değildir. Bununla birlikte, filizlenmiş tam tahıl, ekşi maya, yulaf ekmeği, keten ekmeği ve %100 tam buğday gibi hem lezzetli hem de besleyici birçok ekmek vardır.
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Rafine tahıllar yerine tam tahılları seçerek, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite riskinizi etkili bir şekilde azaltabilirsiniz. Ekstra güç için, yüksek kaliteli ekmekler genellikle demir, niasin, tiamin ve riboflavin dahil olmak üzere birçok önemli vitamin ve mineralle zenginleştirilir.
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2. Makarna
Aslında, karbonhidratlar sağlıklı bir günlük diyetin temel bir parçasıdır ve beyninizin, kalbinizin, sinir sisteminizin ve böbreklerinizin en yüksek potansiyelde çalışmasına yardımcı olmak için enerji sağlar. Karbonhidratlar olmadan, kendinizi halsiz ve beyninizin bulanık olduğunu görebilirsiniz; bu iyi bir durum değildir.
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Ekmek gibi, karbonhidratın kalitesi de gerçekten önemlidir. Beyaz makarnada bulunanlar gibi basit karbonhidratlar, kan şekerinizi serbest düşüşe geçirir ve vücudunuzun geri kalanında tahribata yol açar. Bunun yerine, lif açısından zengin olan tam tahıllı makarnayı seçin. Kompleks karbonhidratlar tok hissetmenize yardımcı olur, sindiriminizi düzenler ve sağlıklı bir kolesterolü korumanıza yardımcı olur.
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3. Peynir
Her şeyin üstüne gelişigüzel eritilmiş peynir serpip zayıf kalmayı bekleyemezsiniz; ancak bu sevilen süt ürününün bir zamanı ve yeri vardır. Aslında, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan (ve bu nedenle bir ton başka abur cubur yeme olasılığınızı azaltan) protein ve ayrıca bol miktarda kemik güçlendirici kalsiyum ile çeşitli vitamin ve mineraller içerir.
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Peynir, türüne bağlı olarak değişen miktarlarda yağ ve sodyum da içerir; bu nedenle tamamen aşırıya kaçmazsanız sorun yaşamazsınız.
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4. Kırmızı et
Kırmızı et (sığır eti, dana eti ve kuzu eti) genellikle kalp sağlığına kavuşmaya çalışan bir kişinin diyetinden ilk kesilen şeydir. Diyetisyenler doymuş yağ içeriği nedeniyle kırmızı et tüketimimizi haftada iki kereden fazla olmamak üzere 170 gram ile sınırlamamızı tavsiye etseler de, onu tamamen ortadan kaldırmamız gerekmiyor.
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Aslında kırmızı et, vücudunuzun gerçekten gelişmesi için ihtiyaç duyduğu elementler olan B vitaminleri, demir, çinko ve proteinin harika bir kaynağıdır. Kırmızı et tükettiğinizde, sağlık risklerini en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için mümkün olan en yağsız et parçalarını ve pişirme yöntemlerini (kızartma veya ızgara) seçtiğinizden emin olun.
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5. Patates
Karbonhidrat kategorisinin bir diğer üyesi olan patatesler genellikle vebadan kaçar gibi kaçınılır. Ancak koyu etli patatesler (özellikle mor) ekstra sağlıklıdır ve antioksidan seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Mor etli patatesler ayrıca iltihap giderici özelliklere sahip olabilir. Bunları yemek kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltabilir.
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Patates yemek olarak doğru şekilde hazırlandığında, bu harika yumrular iyi miktarda lif, C vitamini, B-6 vitamini, manganez ve potasyum kaynaklarıdır.
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6. Kahve
Elbette, çok fazla kahve kalbinizi hızlandırabilir, ancak yeterli tüketim (günde iki ila beş fincan) aslında olumlu sağlık potansiyeline sahiptir. Aslında, düzenli olarak bir fincan (veya daha fazla) kahve içmek kalp hastalığı, Tip 2 diyabet, Parkinson hastalığı, depresyon ve belirli kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltabilir.
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7. Yumurta
Yumurtalar önemli miktarda kolesterol içerse de, aynı zamanda onlar için iyi olan başka birçok besin maddesi de barındırır. İlk olarak, yumurta kolesterolü çoğu sağlıklı insanda yüksek kolesterol seviyeleriyle ilişkilendirilmez.
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Doymuş ve trans yağ içeren yiyecekler, küçük eski yumurtalardan çok daha sorunludur. Bunları sağlıklı bir şekilde pişirdiğiniz ve tükettiğiniz sürece, örneğin yanında çok fazla tereyağı ve pastırma olmadan, muhtemelen herhangi bir ekstra kalp hastalığı riskine neden olmadan haftada yedi tam yumurtanın tadını çıkarabilirsiniz.
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8. Çikolata
Tabii ki diğer besinler gibi çikolatayı da belirli bir ölçüde tüketmek gerekir. Çikolatanın sağlık yararlarının tadını çıkarmak için, bir seferde sadece birkaç kare bitter çikolata yiyin ve en az %70 kakao/kakao katısı içerdiğinden emin olun.
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Bitter çikolata mükemmel antioksidan içeriğiyle bilinir. Ayrıca kalbinize yardımcı olabilecek flavonoidler içerir. Bitter çikolata ayrıca demir, çinko ve magnezyumla doludur ve sütlü çikolatayla ilişkilendirilen kötü şeylerden (kakao yağı, şeker ve süt) çok azını veya hiç içermez.
Kaynak: Howstuffworks