Ahu Tuğba'ya veda töreni düzenlendi

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.

Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bugün Atlas Sineması'nda Ahu Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

REKLAM Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’i Serpil Çakmaklı teselli etmeye çalıştı. Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin; “Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum” dedi.

Nuri Alço ise “Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı” diye konuştu.

Törende Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise yaptığı konuşmasında; “Kıymetli dostlarım ben 77 doğumluyum. Çok filmlerini izledik. Bir Belediye Başkanı olarak onu son yolculuğuna uğurlarken konuşma yapacağım aklıma gelmezdi. İlk yolculuğuna başladığı aslında, sanatını ilk icra ettiği Yeşilçam Beyoğlu. Dolayısıyla başladığı yerde bugün uğurlamak için bir aradayız. Dostlarını dinledim, birebir tanışamadım maalesef o da bizim eksikliğimiz. Türk toplumunu yıllarca sadece nezaketiyle ya da güzelliğiyle değil, bu karakteriyle de etkilemiş olduğunu dostlarından, siz kıymetli sanatçılardan bir kez daha dinlemiş oldum. Bugün zor bir andayız. Kendisine son görevimizi hep bir arada yapıyoruz. Bedenini toprağa sığdıracağız ancak sanatı, anıları, nezaketi gönlünde, yüreğinde yaşayacak diyorum. Başta kızı kıymetli Anjelik için ailesinin, sevenlerinin, Türk sinemamızın, Yeşilçam'ımızın ve Beyoğlu'muzun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan da Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.