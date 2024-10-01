İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara harekatı başlatmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İran'ın 500 füze atarak gerçekleştirdiği saldırı yaklaşık bir buçuk saat içinde sona erdi. Bölgedeki ülkeler saldırıların ardından hava sahalarını kapattığını bildirdi.

İran Sivil Havacılık Örgütü, İran'daki tüm uçuşların yarın yerel saatle 10:00'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail’e atılan füzeler nedeniyle, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Ürdün hava sahası yeniden uçuşlara açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktarmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.