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        Haberler Dünya Son dakika: İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı! | Dış Haberler

        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!

        İran'ın İsrail'e 500 füzeyle düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Gerilimin yükselmesinin ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı. İki ülke daha sonra geçici olarak uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtı. İran Sivil Havacılık Örgütü, İran'daki tüm uçuşların yarın yerel saatle 10:00'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:19 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:58
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        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
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        İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara harekatı başlatmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

        İran'ın 500 füze atarak gerçekleştirdiği saldırı yaklaşık bir buçuk saat içinde sona erdi. Bölgedeki ülkeler saldırıların ardından hava sahalarını kapattığını bildirdi.

        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
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        İran Sivil Havacılık Örgütü, İran'daki tüm uçuşların yarın yerel saatle 10:00'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

        IRAK

        İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından hava sahasını kapatan Irak'tan yeni açıklama geldi

        Irak Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

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        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

        ÜRDÜN

        Ürdün, İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtı.

        Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail’e atılan füzeler nedeniyle, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Ürdün hava sahası yeniden uçuşlara açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

        Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktarmıştı.

        Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.

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        #iran
        #israil
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