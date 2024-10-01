İsrail'in Lübnan'a dün gece kara operasyonu başlatmasının ardından, İran bu akşam saatlerinde İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. İran'ın saldırısının ardından gözler ABD'ye çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyledi ve "ABD İsrail'in kendini savunmasını destekliyor, İran'ın saldırısı etkisiz görünüyor." dedi. Biden "Netanyahu ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

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Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.

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SULLIVAN: İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISI ETKİSİZ OLDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın füze saldırıları karşısında İsrail'e askeri anlamda aktif olarak destek verdiklerini kaydederek, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.