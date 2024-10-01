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        Haberler Dünya Son dakika haberi Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını takip ediyor | Dış Haberler

        İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

        ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi. ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyledi ve "ABD İsrail'in kendini savunmasını destekliyor, İran'ın saldırısı etkisiz görünüyor." dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:26
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        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
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        İsrail'in Lübnan'a dün gece kara operasyonu başlatmasının ardından, İran bu akşam saatlerinde İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. İran'ın saldırısının ardından gözler ABD'ye çevrildi.

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyledi ve "ABD İsrail'in kendini savunmasını destekliyor, İran'ın saldırısı etkisiz görünüyor." dedi. Biden "Netanyahu ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
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        Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

        Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.

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        SULLIVAN: İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISI ETKİSİZ OLDU

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın füze saldırıları karşısında İsrail'e askeri anlamda aktif olarak destek verdiklerini kaydederek, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

        Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Durum Odası'nda söz konusu saldırıları anlık olarak takip ettiğini ve bölgedeki ABD birlikleriyle yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.

        ABD'nin de yardımıyla İsrail'in bu saldırılardan başarıyla çıktığını savunan Sullivan, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

        Pentagon'dan yapılan açıklamada ise ABD-İsrail savunma bakanlarının bugün ikinci defa telefonda görüştü.

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