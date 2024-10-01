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        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi

        Devlet Bahçeli ve Özgür Özel TBMM Açılış Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Bahçeli'nin "Umarım alınmıyorsun, bunları siyaseten söylüyoruz" sözlerine karşılık Özel "Yok efendim. Herkes doğru bildiğini savunuyor. Önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:40
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        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonun tokalaştı.

        Bahçeli'nin “Umarım alınmıyorsun, bunları siyaseten söylüyoruz” sözlerine karşılık Özel "Yok efendim. Herkes doğru bildiğini savunuyor. Önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek" şeklinde karşılık verdi.

        Bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özele sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.

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