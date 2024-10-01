İran yüzlerce füze attı, " sığınak uyarısı" 1 saat 10 dakikada sona erdi

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İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlenmişti. Bu akşam saatlerinde ise İsrail'den yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi Haberi Görüntüle

İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra, İran İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırmaya başladı. TSİ 19.30 sularında başlayan saldırı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

İran'ın saldırıları sonrasında Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, vatandaşların sivilleri sığınaklara gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. İsrail'de sirenlerin çalmasıyla insanlar yol kenarlarında, araçların veya köprülerin altına sığındığı görüldü.

REKLAM İran, bir buçuk saatlik saldırının ardından saldırılarının sonlandığını açıkladı. İran tehdidinin sona erdiğini açıklayan İsrail, TSİ 20.40'ta vatandaşlarına sığınaklardan çıkabileceklerini söyledi. İsrail Ordu Sözcüsü, saldırılarda çok az sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Diğer yandan, İsrail'in Lübnan'a günlerdir düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce sivilin hayatını kaybetti.