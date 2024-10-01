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        Haberler Dünya İran yüzlerce füze attı, " sığınak uyarısı" 1 saat 10 dakikada sona erdi | Dış Haberler

        İran yüzlerce füze attı, " sığınak uyarısı" 1 saat 10 dakikada sona erdi

        İran bu akşam 19.30 sularında İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. İran'ın füze saldırısının başlamasının ardından İsrail, vatandaşlarına "sığınaklara gidin" çağrısında bulundu. İsrail'in sığınak uyarısı 1 saat 10 dakika sonra sona erdi; İran'ın saldırılarında şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, İsrail çok az sayıda kişinin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:55 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:55
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        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
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        İsrail'in Lübnan'a dün gece saatlerinde kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattına kilitlenmişti. Bu akşam saatlerinde ise İsrail'den yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
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        İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra, İran İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırmaya başladı. TSİ 19.30 sularında başlayan saldırı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

        İran'ın saldırıları sonrasında Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, vatandaşların sivilleri sığınaklara gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. İsrail'de sirenlerin çalmasıyla insanlar yol kenarlarında, araçların veya köprülerin altına sığındığı görüldü.

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        İran, bir buçuk saatlik saldırının ardından saldırılarının sonlandığını açıkladı. İran tehdidinin sona erdiğini açıklayan İsrail, TSİ 20.40'ta vatandaşlarına sığınaklardan çıkabileceklerini söyledi.

        İsrail Ordu Sözcüsü, saldırılarda çok az sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Diğer yandan, İsrail'in Lübnan'a günlerdir düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce sivilin hayatını kaybetti.

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        #iran
        #israil
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