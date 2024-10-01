Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
İstanbul Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetinün üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar halen sürüyor. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verildi. Polis ekiplerinin Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.
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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun 3 Ekim'de açılacak kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda polis ekipleri nöbet tutuyor.
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Münevver Karabulut 2009 yılında İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu.
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Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti.
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Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.
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Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.
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Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.
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Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda nöbet tuttuğu görüldü.
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MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Münevver Karabulut İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürüldü ve parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etti.
Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Ancak tartışmalar yıllarca sürdü.
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MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ VE BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR
Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu.
Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.
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CEM GARİOĞLU, CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu'nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.
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BABA KARABULUT'TAN 'MEZAR AÇILSIN' TALEBİ
Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu.
Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilDdi.
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SAVCILIK, DNA YÜZDE 99,99 'UYUMLU' DEDİ
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99,99 uyum olduğunu belirtti.
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TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ
Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir'in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuna üst mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.
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ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU
İki mahkemeden de red kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin red kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.
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RED KARARI ÇIKTI
Adalet Bakanlığınca, baba Süreyya Karabulut'un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın isteği reddedildi.
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Savcılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi ve mezarın 3 Ekim'de açılmasına karar verdi.