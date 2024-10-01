Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek sayısı Eylül ayında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, Ağustos’ta 613 bin 636 çek ibraz edilirken Eylül’de bu sayı 1 milyon 407 bin 588’e yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek tutarı ise 353,15 milyar TL'den 596,27 milyar TL'ye çıktı.

BloomberHT'nin aktardığına göre, Ağustos’ta 582 bin 201 olan mahsuplaşmaya tabi çek sayısı Eylül’de 1 milyon 347 bin 566 oldu. Mahsuplaşmaya tabi çek tutarı ise 325,07 milyar TL'den 548,85 milyar TL'ye yükseldi.

Ay Karşılıksız çek adedi 2022-01 8466 2022-02 7847 2022-03 7635 2022-04 4454 2022-05 9636 2022-06 6313 2022-07 4200 2022-08 10109 2022-09 7267 2022-10 8040 2022-11 7978 2022-12 6260 2023-01 9018 2023-02 7033 2023-03 6692 2023-04 6328 2023-05 14489 2023-06 7009 2023-07 15153 2023-08 10151 2023-09 6236 2023-10 14270 2023-11 10268 2023-12 7791 2024-01 15828 2024-02 11242 2024-03 8270 2024-04 20098 2024-05 15790 2024-06 10546 2024-07 26351 2024-08 12030 2024-09 25523

DOKUZ AYDA KARŞILIKSIZ ÇEK YÜZDE 77,4 ARTTI

Bir önceki ay 12 bin 30 seviyesinde bulunan karşılıksız çek sayısı ise Eylül’de yüzde 112,2 artışla 25 bin 523’e yükseldi. 2024’ün ilk 9 ayında karşılıksız çıkan çek sayısı 145 bin 678 adet oldu.

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Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 82 bin 109 seviyesindeydi. Böylece karşılıksız çek adedi ilk 9 ayda yıllık bazda yüzde 77,4 arttı.

Son 12 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 178 bin olurken, karşılıksız çek sayısı yıllıklandırılmış veriye göre yüzde 70,5 arttı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,95 milyar TL seviyesinden 15,26 milyar TL'ye çıktı.