Gedson Fernandes durdurulamıyor!
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında ilk yarıda zorlansa da kazanırken Gedson Fernandes kilidi açan isim oldu.
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Golsüz biten ilk yarının ardından 56. dakikada Baran Ali'den kaptığı topla hızla ceza alanına girerek takımını öne geçiren Gedson, bu sezonki skorer performansını sürdürdü.
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Portekizli futbolcu, 10 resmi maçta 6 gole ulaştı.
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Gedson Fernandes, kariyerinin şimdiden en skorer sezonunu yaşarken 1 de asiste imza atmıştı.
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Gedson 2017-18'de Benfica'da 37 maçta 5 gol kaydetmişti.
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Gedson, gol dışında Kayserispor karşısında savunma anlamında da olumlu işlere imza attı.
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Girdiği 8 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Gedson, 5 de top kazandı.
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Gedson Fernandes golün ardından bir sakatlık yaşayıp 65'te yerini Onana'ya bıraktı.
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Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Gedson'un ilk kontrollere göre durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.