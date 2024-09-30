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        Haberler Magazin Türkan Şoray, kadın mahkumlarla bir araya geldi

        Türkan Şoray, kadın mahkumlarla bir araya geldi

        Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında; kadın mahkumlarla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:15
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        Kadın mahkumlarla buluştu
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        Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kadın mahkumlarla buluştu.

        Karşılarında Türkan Şoray'ı gören mahkumlar, unutulmaz anlar yaşarken, hayranı oldukları sanatçıyla sinema üzerine sohbet etme imkânı buldular.

        Söyleşiye; sinema genel müdürü Birol Güven de katıldı.

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        #Türkan Şoray, kadın mahkumlarla bir araya geldi
        #Türkan Şoray
        #İstanbul Kültür Yolu Festivali

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