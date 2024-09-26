Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Serbest kaldılar, itirazla tutuklandılar! Drift magandası baba-oğul polise silah çekti! - Güncel | Son dakika haberleri

        Serbest kaldılar, itirazla tutuklandılar! Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!

        Kastamonu'da otomobille drift yapan ve kendilerine müdahale eden polislere silah çekip, çıkan arbedede 3 emniyet görevlisini hafif yaralayan Tayfun Demir ile oğlu Mikail Emre Demir, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Magandaların serbest kalmasının arından da savcılık itirazda bulundu. Yeniden gözaltına alınan zanlılar bu kez tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille drift yapan ve müdahale eden ekibe silah çekip, çıkan arbedede 3 polisi hafif yaralayan Tayfun Demir (42) ile oğlu Mikail Emre Demir (20) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gece liman bölgesinde meydana geldi. Otomobille drift yapan Tayfun Demir, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

        BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHI POLİSE DOĞRULTTU

        Yapılan takip ile durdurulan Demir, polis memurlarına direnç gösterdi. Devamında, Tayfun Demir'in oğlu Mikail Emre Demir (20) olay yerine gelerek belinden çıkardığı silahı polise doğrulttu ve 'Hepinizi öldürürüm, babamı bırakın' diyerek, tehdit etti.

        REKLAM

        O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle Tayfun ve Mikail Emre Demir gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. ellerine aldıkları darbelerle hafif yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Habertürk Anasayfa