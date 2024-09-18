Bingöl-Yayladere halkı, 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i bekliyor

"KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK BENİMSEYİP BURAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Erdem ise sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek; “Uzun bir İstanbul maceram oldu sonra tekrar baba yurduna döndüm. Şu an arkadaşlarımla kafe işletiyoruz. Yayladere’yi seviyoruz. Yayladere'nin kuzeyinde Tunceli, batısında ise Erzincan var. Yayladere, Urartulara ve Bizans’a ev sahipliği yapmış tarihi bir ilçedir. 1950’li yıllarda lisesi olan, ilköğretim okulu bulunan bir ilçedir. Ancak sağlık konusunda biraz gerideyiz. Hastanemiz, sağlık ocağımız var ama yetersiz. Şeker, tansiyon ve kalp hastası olan birçok insan Bingöl, Elazığ veya Karakoçan'a gitmek zorunda kalıyor. Sağlık ocağı, akşam 5'ten sonra kapanıyor. Cumartesi ve pazar kapalı. Hastalığın günü ve saati olmuyor. Ambulansımız var, çalışan arkadaşlar canla başla çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak buranın sağlık şartlarının daha da gelişmesini talep ediyoruz. Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen’in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

‘HAVASI, SUYU, DOĞASI HARİKADIR’

İlçede yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak ise ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen’in ilçelerine atanmasına ilişkin; “Yayladere'de 8 yıldır yaşıyorum. Türkiye güzeli seçilen doktor hanım ilçemize tayin edildi, ilçemiz güzeldir. Havası, suyu, coğrafyası ve gezilecek yerleri harikadır. Kendisini buraya bekleriz. Tabii ki, Türkiye güzeli olması bizim için pek önemli değil. Biz onun doktor olarak bize hizmet etmesini ve verimli olmasını istiyoruz. Bekleriz gelsin” dedi.