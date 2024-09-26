30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışıp, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 28 yaşındaki Emine Güder yakalandı. Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi
Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine Güder'in Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıp, takibe aldı.
155 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VARDI
DHA'da yer alan habere göre 20 saatlik takibin ardından harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde hakkında 'Hırsızlık' suçundan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güder'i saklandığı evde yakaladı.
EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Güder'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.