Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, kraliçe olmadan tayin olmuş
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in, doktor olarak görev yapacağı şehir belli oldu
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Geçtiğimiz hafta Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in yarışmadan bir hafta önce Bingöl'e tayin olduğu öğrenildi.
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2024 Türkiye Güzeli'nin, Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacaği belirtildi.
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"ONKOLOJİDE UZMANLAŞACAĞIM"
Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018 yılında kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.
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TAKİPÇİ SAYISI ARTIYOR
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü düzenlenen 2024 Miss Turkey'de güzellik tacını takan İdil Bilgen'in birinciliği büyük yankı uyandırmıştı. Günlerdir konuşulan Bilgen'in takipçi sayısı sosyal medyada 25 bini aştı.
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olan İdil Bilgen'in, kendisine yapılan olumsuz yorumlardan sonra kafasını dinlemek için Kiev'e gideceği öğrenildi.
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