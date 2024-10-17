Beyaz Saray: Sinwar'ın öldürülmesinde ABD istihbaratı yardım etti

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İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Çarşamba günü ülkenin güneyindeki bir çatışma sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada Sinwar’ın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü Haberi Görüntüle

SINWAR İSMAİL HANİYE'NİNYERİNE SEÇİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Hamas, 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen siyasi lideri İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinwar'ı seçmişti. İsrail, bugüne kadar örgütün Gazze sorumlusu olan Sinvar'ı 7 Ekim saldırısının mimarlarından biri olmakla suçluyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: ABD İSTİHBARATI YARDIM ETTİ

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "ABD istihbaratı yardım etti. Sinwar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

BIDEN: DNA TESTLERİNE GÖRE SİNWAR ÖLDÜRÜLDÜ ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: ABD istihbaratı yardım etti. Sinwar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu.