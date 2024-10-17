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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Sinwar'ın öldürülmesinde ABD istihbaratı yardım etti | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Sinwar'ın öldürülmesinde ABD istihbaratı yardım etti

        Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail Ordusu kuvvetleri tarafından öldürülmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak "ABD istihbaratı yardım etti. Sinwar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu" dendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:17
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        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
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        İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Çarşamba günü ülkenin güneyindeki bir çatışma sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada Sinwar’ın öldürüldüğünü doğruladı.

        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
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        SINWAR İSMAİL HANİYE'NİNYERİNE SEÇİLMİŞTİ

        Bilindiği gibi Hamas, 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen siyasi lideri İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinwar'ı seçmişti. İsrail, bugüne kadar örgütün Gazze sorumlusu olan Sinvar'ı 7 Ekim saldırısının mimarlarından biri olmakla suçluyor.

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: ABD İSTİHBARATI YARDIM ETTİ

        Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "ABD istihbaratı yardım etti. Sinwar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

        BIDEN: DNA TESTLERİNE GÖRE SİNWAR ÖLDÜRÜLDÜ

        ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: ABD istihbaratı yardım etti. Sinwar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu.

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        #beyaz saray
        #Sinwar ABD istihbaratı
        #haberler
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