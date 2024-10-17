Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, İngiliz futbolcusu Ryan Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan İngiliz oyuncu, toplamda 804 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 kez ağları havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi.