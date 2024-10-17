1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri

İsrail güvenlik güçleri, 61 yaşındaki Sinvar'ın 7 Ekim saldırısının mimarı olduğu kanısındaydı.

1962'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğmuştu.

İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin işgaline karşı ilk Filistin ayaklanmasının yaşandığı 1987'den bu yana Hamas'ın liderlerine ve kilit isimlerine suikastlar düzenlemek ve öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Örgütün siyasi kanadının lideri İsmail Haniye 31 Temmuz 2024'te Tahran'da kaldığı konut güdümlü füzeyle vurulmasıyla öldürüldü.

Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Hamas, Şubat ve Mart aylarında dokuz gün boyunca üç İsrail kentinde 59 kişinin ölümüne yol açan dört intihar saldırısıyla misilleme yaptı.

İsrail, Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili resmi bir üstlenme açıklaması yapmadı. Ancak ülkenin bu konularda genellikle açıklama yapmadığı da biliniyor.

Dönemin Ürdün Kralı Hüseyin, o dönem de İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu’dan, Meşal’e enjekte edilen maddenin panzehrini istedi. Aksi halde zanlıları asma ve Ürdün'ün İsrail'le olan barış anlaşmasını feshetme tehdidinde bulundu.

Ürdün yetkilileri suikast girişimini ortaya çıkardı ve iki Mossad ajanını tutukladı.

Hamas’ın kurucularından ve eski siyasi lideri olan Halid Meşal, 1997’de Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yakın bir sokakta İsrail ajanlarının başarısız bir suikast girişimine uğradı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın baskısı sonrası, Netanyahu ilk etapta reddettiği bu isteği yerine getirdi. Ayrıca Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bırakmayı kabul etti. Ancak yedi yıl sonra Yasin Gazze'de öldürüldü.

ŞEYH AHMED YASİN

İsrail, Hamas'ın kurucuları arasında yer alan ve dini lideri olan Şeyh Ahmed Yasin'i 22 Mart 2004 tarihinde Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdü.

Binlerce Filistinli Gazze'de intikam sloganları atarak yürüdü.

Hamas yetkilileriyse, İsrail'in bu suikastle, 'cehennemin kapılarını açtığını' söyledi.