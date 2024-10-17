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        Haberler Dünya Avrupa AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir | Dış Haberler

        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir

        Avrupa Birliği'nin, X sosyal medya platformuna yönelik olası bir para cezasında Elon Musk'a ait diğer şirketlerin gelirlerini de hesaba katabileceği ve cezanın boyutunun oldukça yüksek olabileceği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:53
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        AB'nin Elon Musk'a uygulayacağı cezanın boyutu büyüyebilir
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        Avrupa basınında yer alan habere göre, AB, X'e yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle vereceği bir para cezasının miktarını hesaplarken Musk'ın tüm şirketlerinin toplam gelirini göz önünde tutacak.

        AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca, sosyal medya platformları hizmetlerindeki yasa dışı içerik ve yanlış bilgilendirmeden sorumlu tutuluyor. Bu alanlarda önlem alınmaması durumunda şirketin yıllık küresel gelirinin yüzde 6'sına varan para cezası söz konusu oluyor.

        AB, halihazırda X'in risk yönetimi, içerik denetimi, karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle bağlantılı alanlarda Birlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

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        MUSK'IN DİĞER ŞİRKETLERİNİ DE HESABA KATACAKLAR

        AB Komisyonu, bir ceza söz konusu olduğunda X'in geliriyle birlikte, Musk'ın SpaceX, Neuralink, xAI ve Boring Company gibi diğer şirketlerini de hesaba katmayı planlıyor.

        Tesla'nın gelirleri ise halka açık bir şirket olduğu ve tamamen Musk tarafından kontrol edilmediği için bu hesaplamaya dahil edilemeyecek.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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