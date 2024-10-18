Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası - SON HABERLER | Son dakika haberleri

Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası - SON HABERLER | Son dakika haberleri

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İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33), cadde üzerinde park halinde olan TIR’ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı.

RAMPA BİR ANDA DÜŞTÜ DHA'daki habere göre o sırada İkier’in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier’i sıkıştığı yerden çıkarttı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Ancak sağlık ekipleri İkier’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın, “oğlum oğlum" diye feyat etti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI Serdar İkier’in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.