Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Annenin feryadı yürekleri dağladı! Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!

        İstanbul'da, TIR rampasının tamiratını yapan 33 yaşındaki Serdar İkier, zincirin kopması sonucu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki rampanın altında kalarak öldü. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İkier'in annesi olay yerinde "Oğlum oğlum" diye feryat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33), cadde üzerinde park halinde olan TIR’ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı.

        RAMPA BİR ANDA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre o sırada İkier’in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı.

        SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

        Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier’i sıkıştığı yerden çıkarttı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ancak sağlık ekipleri İkier’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

        Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın, “oğlum oğlum" diye feyat etti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

        Serdar İkier’in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Habertürk Anasayfa