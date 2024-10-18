Adana, İzmir, Mersin ve Muğla'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi yaz başından bu yana devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

VALİDEN SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, bölgede dün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

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Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."