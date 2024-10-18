Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

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Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi"ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.

Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar Haberi Görüntüle

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İlk kez Habertürk'ün ulaştığı iddianamede 2 doktora 582 yıla kadar hapis cezası istendi. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı.

“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”



Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 18, 2024 REKLAM “Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” denilen açıklamada, "Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi. Yenidoğan çetesi açıklaması Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. 'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor' Haberi Görüntüle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Bebekleri acile gönderip kazanç elde etmişler! Haberi Görüntüle Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." BAKAN MEMİŞOĞLU: GEREĞİ YAPILIYOR Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yanlış uygulamalarla mücadeleye devam edeceğiz. Canice ve kabul edilemez. Devlet olarak peşinde olduk. Her türlü cezayı ve önlemi almaktayız. Bunu dezonferme edip yanlış algı oluşturmak isteyenler de bilmeyebilir. Mayıs 2023'te yapılan ihbarla başlayan süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. Bu süreçte hem gereği hem cezalandırılması için gereğini yapmaktayız. 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların illegaliteyi engellemek için gece gündüz çalıştığımız süreçtir. İnsanlıktan nasibini almamış insanlarla, gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının bir tutulmamasını istirham ediyorum.

Türkiye'nin değerlerine, uygulamalarına saldırı şeklinde yapılan genelleyerek yapılan şeylere itibar edilmemeli. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelemiyoruz, daha çok çalışacağız. Gereği yapılıyor."