İmamoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutulurken, örgüt elebaşısı şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen ile şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir dışındaki 18 şüpheli için de bebeklerin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yenidoğan çetesi hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir." Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 18, 2024