İsrail Sinvar'ın vurulduğu iddia edilen yerin görüntülerini yayınladı

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İsrail ordusu tarafından Gazze'nin güneyinde öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bulunduğu mekânın görüntüleri İsrail sosyal medyası tarafından paylaşıldı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

İHA'nın haberine göre; görüntülerde, Sinvar'ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.

KOLTUKTAKİ CANSIZ BEDEN

İsrail tarafından paylaşılan diğer görüntülere göre ise kapalı bir alan olduğu anlaşılan mekânda bir koltukta oturan cansız beden dikkat çekiyor.