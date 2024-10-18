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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Sinvar'ın vurulduğu iddia edilen yerin görüntülerini yayınladı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail Sinvar'ın vurulduğu iddia edilen yerin görüntülerini yayınladı

        Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusu kuvvetleri tarafından öldürüldü. İsrail sosyal medyasında Sinvar'ın vurulduğu iddia edilen görüntüler dolaşıma girdi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 18.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 07:19
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        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
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        İsrail ordusu tarafından Gazze'nin güneyinde öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bulunduğu mekânın görüntüleri İsrail sosyal medyası tarafından paylaşıldı.

        ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

        İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı.

        İHA'nın haberine göre; görüntülerde, Sinvar'ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü.

        KOLTUKTAKİ CANSIZ BEDEN

        İsrail tarafından paylaşılan diğer görüntülere göre ise kapalı bir alan olduğu anlaşılan mekânda bir koltukta oturan cansız beden dikkat çekiyor.

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        #HABER
        #Yahya Sinvar
        #israil
        #gazze
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