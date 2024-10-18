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        Haberler Gündem Medya RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı

        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı

        RTÜK, gündüz kuşağı programları hakkında "Etik İlke Kararları" aldı. İlke kararlarının uygulanmasını sıkı takibe alacağını belirten üst kurul, söz konusu kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu

        Giriş: 18.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:22
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        RTÜK'ten 'gündüz kuşağı' kararı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında açıkladığı toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik önlem paketiyle ilgili ilk adım Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) geldi.

        RTÜK, vatandaşların en çok şikâyet ettiği yapımlardan olan gündüz kuşağı programları hakkında “Etik İlke Kararları” yayımladı. Üst Kurul’dan oybirliği ile çıkan kararlar hakkında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Yayınlardaki zararlı içeriklere karşı aile, çocuk ve kadınlarımızı korumak temel görevimizdir” dedi.

        Kararlara uymayanları ağır yaptırımlar bekliyor.

        RTÜK’ün aldığı etik ilke kararları şunlar:

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        - Özel hayatın gizliliğine saygı olma kapsamında kişisel özel bilgi ve belgeler yayınlanmayacak.

        - Katılımcılar kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak.

        - Yayınlarda katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulanamayacak.

        - Programlarda toplumun; milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı söz ve davranışlar olmayacak.

        - Yayınlarda argo kullanımına, Türkçe’nin düzeysiz kullanımına izin verilmeyecek.

        - Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak.

        - Cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılamayacak.

        - Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içeriklere izin verilmeyecek.

        - Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek.

        - Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecek.

        - Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.

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