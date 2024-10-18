Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
Guinness Dünya Rekorları'nın kayda geçirilmeye başlaması 1955 yılına dayanıyor. Sir Hugh Beaver tarafından başlatılan bu eylem teoride, dünyanın en garip ve ilgi çekici rekorlarını kayıt altına almayı hedefliyordu. Bugüne kadar Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran çok şey oldu. Bazılarına aşina olsak da bazılarına hayret etmeye devam ediyoruz.
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Guinness Dünya Rekorları arasında tahmin edeceğimizden daha fazla farklı kategoride rekor var. Öyle ki gündelik hayatta normalin dışında bir şeyle karşılaştığımızda hemen "Sen bununla Guinness Dünya Rekorları'na bile girersin" diye şakayı patlatıveriyoruz!
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Yeteneklerinin sınırını zorlayan insanlar ve bizi hayrete düşüren rekorların en tuhafı nedir diye hiç düşündünüz mü? Guinnes Dünya Rekorları meraklılarının keyifle okuyacağı, duyanları hayrete düşüren dünyanın en tuhaf rekorlarını sizler için derledik!
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Bebek arabası iterken koşulan en hızlı yarı maraton
'Bir insan neden maraton koşarken bebek arabası itmek ister?' diye sormayın sakın! Guinness Dünya Rekorları'nda mantıklı sorgular yapmayın, tuhaflığa odaklanın! Ama illaki düşünmek isterseniz bu rekorun altında ebeveyn olmanın insanı yavaşlatmayacağı düşüncesinin yattığını düşünebilirsiniz.
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Bebek arabası iterken koşulan en hızlı yarı maraton rekorunun sahibi kadınlarda Amerikalı Lauren Stroud. Stroud, 2019 yılında kızını bebek arabasına koyup yarış alanına gitmiş ve yarı maratonu bir saat, 22 dakika ve 29 saniyede koşmuş!
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Dil ile kaldırılan en büyük ağırlık rekoru
Kolunuzla, bacağınızda, tek kolunuzla, tek bacağınızla kaldıracağınız ağırlıklar maalesef yeterince ilginç değil. Peki, dilinizi kullanmaya ne dersiniz? Thomas Blackthorne bunu ilginç bulmuş olacak ki 2022 yılında Milano'da bir dizi setinde dilini kullanacak 13 kilogram kaldırarak bu rekoru kırmış!
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Göz çukuruyla en büyük ağırlık taşıma rekoru
Dil kullanarak ağırlık kaldırılır da göz çukuruyla kaldırılmaz mı? Elbette kaldırılır! Biz Manjit Singh'in yalancısıyız... İngiltere'den Manjit Singh, sadece bir göz çukuru kullanarak 16,2 kilogram kaldırabilmiştir.
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Singh, göz çukuruyla ağırlık kaldırma meselesine bayağı kafayı takmış diyebiliriz çünkü kendisinin aynı temada bir rekoru daha var: İki göz çukuru kullanarak kaldırılan en ağır ağırlık rekoru... Kendisi 24 kilogram kaldırarak bu rekorun da sahibi olmuş!
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Bir ev kedisinin çıkardığı en yüksek mırlama sesi
Kedilerin evin içinde çıkardığı mırıltılar pek çoğumuzun yüzünü güldürür ama peki bu mırıltılar en fazla ne kadar gürültü çıkarabilir biliyor musunuz? Kedi sahipleri kendi kedisinin çok ses çıkardığını söyleyecektir.
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Onlara 67,8 desibel ile bir ev kedisinin çıkardığı en yüksek mırlama sesi rekorunu kıran Merlin'den bahsedin! Siyah-beyaz bir kurtarma kedisi olan Merlin, en yüksek mırlama rekorunu elinde tutuyor.
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Bir bardağı dengeleyip geriye yürüyerek en fazla adım atan köpek rekoru
Biricik evcil dostlarınız Guiennes Dünya Rekorları'nda yok sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Avustralya Çoban Köpeği/Border Collie cinsi Sweet Pea, neredeyse 150 ml su ile dolu bir bardağı dengeleyerek geriye doğru 10 adım yürüdü. Heyecanlı ve hareketli yapıları düşünüldüğünde bir köpek için bunu yapmak pek de kolay değil!
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Bir futbol topunu kafa ile sektirirken çıkarılan en fazla tişört sayısı
Biraz da futbol dünyasından tuhaf rekorlara bakalım... Futbol çok fazla insan için büyük bir tutku ama bazıları bu tutkuyu farklı bir yere yönlendirmeyi seçiyor. Örneğin, Meksikalı Marcelo Ribeiro da Silva, bu tutkuyla bir dünya rekoru kırmayı seçmiş! Silva, bir futbol topunu kafasıyla sektirirken tam 22 tane tişört çıkararak bu rekorun sahibi oldu!
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Tüm vücudunla en uzun süre buza temas etme rekoru
Soğuk suyla duş almayı sevenler bile bu rekorda bir titremeye teslim olabilir! Polonyalı Valerjan Romanovski'nin buz sevgisi öyle böyle bir sevgi değil. Buzla en uzun süre tam vücut temas rekorunu kırmak isteyen Romanovski, 2022 yılında 3 saat 28 saniye boyunca tamamen buzun içinde kalarak bu rekoru kırdı! Romanovski bu rekora buzda, buzlu suda ve dondurucu havada antrenman yaparak hazırlanmış.
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Sırt ile üç balonu en hızlı sürede patlatma rekoru
Bu rekor bazılarınıza komik gelebilir ama bu rekoru kırmak zannettiğiniz kadar kolay olmayabilir. Sırtınızla balon patlatabilmek için epey esnek olmanız gerekiyor! Hindistan'dan Vaishnavi S, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu yogadaki yeteneklerini kullanarak bu rekora el attı. Vaishnavi S, Haziran 2020'de sadece sırtını kullanarak üç balonu 6,84 saniyede patlatmayı başardı.
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