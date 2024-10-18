Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları

Bir futbol topunu kafa ile sektirirken çıkarılan en fazla tişört sayısı

Biraz da futbol dünyasından tuhaf rekorlara bakalım... Futbol çok fazla insan için büyük bir tutku ama bazıları bu tutkuyu farklı bir yere yönlendirmeyi seçiyor. Örneğin, Meksikalı Marcelo Ribeiro da Silva, bu tutkuyla bir dünya rekoru kırmayı seçmiş! Silva, bir futbol topunu kafasıyla sektirirken tam 22 tane tişört çıkararak bu rekorun sahibi oldu!