Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti | SON DAKİKA HABERİ

        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!

        Terörden, 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' kategoride yer alan ve arananlar için belirlenen ödül tarifesinde değişikliğe gidildi. 'Kırmızı' kategoride aranan teröristler için ödül miktarı 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

        "05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

        4 KATEGORİDE ÖDÜL TUTARLARI

        Bu kapsamda; Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar,

        Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekizmilyon) TL'ye kadar,

        Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dörtmilyon) TL'ye kadar,

        Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (ikimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #terörist kategorileri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Habertürk Anasayfa