Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dolunay geceyi aydınlattı! Türkiye ve dünyadan dolunay görüntüleri

        Türkiye ve dünyadan dolunay görüntüleri!

        Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan 'Avcı Ayı', Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde belirdi. İşte gökyüzünü aydınlatan dolunay kareleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul

        • 2

          İstanbul

        • 3

          Ankara

        • 4

          Ankara

        • 5

          Ankara

        • 6

          Ankara

        • 7

          Ankara

        • 8

          İzmir

        • 9

          İzmir

        • 10

          İzmir

        • 11

          İzmir

        • 12

          Edirne

        • 13

          Edirne

        • 14

          Edirne

        • 15

          Antalya

        • 16

          Antalya

        • 17

          Dünyadan görüntüler ise şöyle:

          Toronto, Kanada

        • 18

          San Francisco, ABD

        • 19

          Abaujvar, Macaristan

        • 20

          Rio de Janeiro, Brezilya

        • 21

          New York, ABD

        • 22

          Yeni Delhi, Hindistan

        • 23

          New Jersey, ABD

        • 24

          Boston, ABD

        • 25

          San Francisco, ABD

        • 26

          New York, ABD

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Habertürk Anasayfa