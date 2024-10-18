Türkiye ve dünyadan dolunay görüntüleri!
Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan 'Avcı Ayı', Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde belirdi. İşte gökyüzünü aydınlatan dolunay kareleri!
Giriş: 18.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:01
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İstanbul
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İstanbul
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Ankara
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Ankara
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Ankara
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Ankara
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Ankara
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İzmir
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İzmir
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İzmir
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İzmir
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Edirne
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Edirne
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Edirne
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Antalya
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Antalya
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Dünyadan görüntüler ise şöyle:
Toronto, Kanada
- 18
San Francisco, ABD
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- 19
Abaujvar, Macaristan
- 20
Rio de Janeiro, Brezilya
- 21
New York, ABD
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Yeni Delhi, Hindistan
- 23
New Jersey, ABD
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Boston, ABD
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- 25
San Francisco, ABD
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New York, ABD
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